الأربعاء 08 يناير 2025
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سياسة

نائب رئيس الحزب الناصري: القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تعكس الدور المحوري للقاهرة

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، في القاهرة، تعزز مكانة مصر كحلقة وصل استراتيجية فى المنطقة، ونموذج للتكامل الإقليمي، وفى نفس الوقت خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة فى المنطقة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات. 

واكد جلال اهمية  تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وعلى أهمية التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الطاقة، خصوصًا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، باعتبارها مجالات حيوية تفتح الباب أمام تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتحقيق الفائدة المتبادلة.

الدور المحوري الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية

وتابع أن تطرق القمة المصرية اليونانية القبرصية للأوضاع في سوريا وغزة، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في القضايا الإقليمية الحساسة مؤكدا على دعمه الكامل للجهود المصرية في دعم استقرار سوريا وتحقيق السلام في غزة، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الأمثل لإنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية التي تقودها القيادة السياسية لتعزيز علاقات مصر الخارجية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

جهود مصر لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

وواصل حديثة قائلا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي،واتخاذ خطوات استراتيجية محورية مشتركة لمواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية، خاصة أن آليات التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أثبتت جدواها في دعم التنمية المستدامة.
 

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القمة الثلاثية مصر اليونان قبرص الحزب الناصرى

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