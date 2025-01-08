مستشفى سوهاج الجامعي: إجراء 25 عملية زراعة كلى خلال 2024

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة أمراض وزراعة الكلى بقسم الباطنة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي تعد من الوحدات الرائدة في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة، حيث قامت خلال عام ٢٠٢٤م بإجراء ٣٠ ألفا و٤٥٠ جلسة غسيل كلوي لمرضي الكلي المترددين عليها، إضافة إلى إجراء ٥ الآف و٤٥٠ جلسة لحالات الطوارئ، كما نجحت الوحدة في إنهاء قوائم الانتظار وأجرت ٢٥ عملية زراعة كلى بنسبة نجاح تتعدى ٩٠٪؜.

مستشفى سوهاج الجامعي إجراء ٢٥عملية زراعة كلى ٣٦ ألف جلسة غسيل في عام

وقال النعماني إن الوحدة توفر رعاية طبية متميزة للمرضى بدءًا من التشخيص الدقيق للحالات، مرورًا بالعلاج المناسب، وصولًا إلى عمليات زراعة الكلى وتتميز الوحدة بتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى وجود فريق طبى متخصص في مجال أمراض الكلى، حيث تكمن أهمية هذه الوحدة في مساعدة المرضى على تحسين جودة حياتهم من خلال تقديم حلول طبية فعالة للفشل الكلوي.

فريق طبى متخصص في مجال أمراض الكلى

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان وحدة أمراض وزراعة الكلى هي إحدى الوحدات التابعة لقسم الباطنة العامة، وتقدم الخدمة الطبية لقطاع عريض من المرضى مثل مرضى الفشل الكلوي الحاد والمزمن، مرضي المتلازمة الكلوية، مرضي الأمراض المناعية التي تؤثر على الكلى، ومتابعة الحالات قبل وبعد زراعة الكلى و المرضي المحتاجون لجلسات فصل البلازما.

وذكر الدكتور أحمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان الوحدة تستقبل حالات الاعتلال الكلوي الحاد والمزمن في استقبال الطوارئ علي مدار ٢٤ ساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتكون من وحدة الغسيل الكلوي بمقر المستشفي القديم وتضم ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوي بمقر المستشفي الجديد، وتضم ٤٠ ماكينة غسيل كلوي.

٣٠٠ مريض تقريبا يتعايشون علي جلسات الغسيل الكلوي بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا لكل مريض

وقال الدكتور نايل عبد الحميد رئيس قسم الباطنة إن إجمالى حالات الغسيل الكلوي في الوحدتين ٣٠٠ مريض تقريبًا، يتعايشون علي جلسات الغسيل الكلوي المنتظم بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا لكل مريض، ويتم يوميًا إعطاء ما لا يقل عن ٣٠ إلى ٥٠ جلسة غسيل طوارئ لمرضي جدد أو مرضي تابعين لوحدات غسيل أخري، ولكن دعت الحاجة الطبية لديهم لتلقي جلسة الغسيل الكلوي بالمستشفي الجامعي، موضحًا ان الوحدة تجري جلسات فصل البلازما التي لا تقل عن جلستين الي ٤ جلسات يوميًا لمرضي الأمراض المناعية سواء بقسم الباطنة او الأقسام الأخرى، مثل قسم العصبية والنفسية أو قسم الرعاية المركزة والتخدير أو قسم الروماتيزم والتأهيل، ويتردد على عيادة أمراض وزراعة الكلي ما لايقل عن ٣٠ إلى ٤٠ حالة خلال أيام العمل الرسمية للعيادة.

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