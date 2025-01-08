1.71 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص واليونان خلال 2024.. الأسمدة والزيوت أبرز السلع المستوردة.. والحديد على رأس قائمة الصادرات

تشهد القاهرة اليوم الأربعاء قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليد، كما سيعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى.

وحرصًا على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس السيسي، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص وايضا العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان .

قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 108 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الصادرات المصرية لقبرص

بلغت قيمة الصادرات المصرية لقبرص 181 مليـــون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من قبرص

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



أهم المجموعات السلعية المصدرة من مصر إلى قبرص

1. حديد وصلب بقيمة 92 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 43 مليون دولار.

3. ورق بقيمة 8 مليون دولار.

4. لدائن بقيمة 6 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية الواردة من قبرص

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 28 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في قبرص

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023.

بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجل عدد سكان مصـر 107.2 مليون نسمـة خلال عام 2024، بينمـــا سجل عدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة قبرص طبقا لتقديرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2023.

الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان فى 2024

كما كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى 1.5 مليار دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان

بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لليونان مليار دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من اليونان

بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 530 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 523 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



أهم المجموعات السلعية المصدرة من مصر إلى اليونان

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 610 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 92 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 84 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 46 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 33 مليون دولار.



أهم المجموعات السلعية الواردة من اليونان خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 274 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 120 مليون دولار.

3. فواكه واثمار بقيمة 44 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 15 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في اليونان

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023.

تحويلات اليونانيين العاملين بمصر

بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجــــل عــدد سكان اليونان 10 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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