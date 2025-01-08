الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى 1.5 مليار دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

وتشهد القاهرة اليوم قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، كما سيعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس، يأتى صدور تقرير يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان.

قيمة الصادرات المصرية لليونان

بلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان مليار دولار خــلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من اليونان

بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 530 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 523 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 610 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 92 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 84 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 46 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 33 مليون دولار.



أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اليونان

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 274 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 120 مليون دولار.

3. فواكه وثمار بقيمة 44 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 15 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في اليونان

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023.

تحويلات اليونانيين العاملين بمصر

بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اليونان 10 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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