الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

كريستيانو رونالدو يربط بقاءه في النصر بهذا اللاعب

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

كشفت صحيفة ماركا الأسبانية عن مستقبل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر، وذلك مع بدء فترة الانتقالات الشتوية داخل المملكة العربية السعودية.

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية داخل المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي، الموافق 1 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

وذكرت  صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها صباح اليوم الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواصل تمسكه بفكرة إعادة لم شمله مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، حيث يرغب في أن يكون إلى جانبه في فريقه المقبل، سواء في نادي النصر السعودي أو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوضح الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها رونالدو للعب جنبًا إلى جنب مع كاسيميرو، فقد سبق لهما التعاون معًا في مانشستر يونايتد بعد انتقال كاسيميرو من ريال مدريد إلى "الشياطين الحمر" في صيف 2022، حيث كانا يشكلان ثنائيًّا قويًّا في خط الوسط.


وأشار تقرير "ماركا" إلى أن كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده مع النصر في الأشهر القليلة المقبلة، يمتلك حرية اتخاذ قرار بشأن مستقبله، وأنه يملك خيارات عديدة، بما في ذلك الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وتابع التقرير أن كاسيميرو، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 72 مليون يورو في صفقة كبيرة في صيف 2022، يعد جزءًا أساسيًّا من خطة رونالدو المستقبلية، حيث يريد أن يعيش لحظة جديدة من النجاح مع زميله السابق في ريال مدريد، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا.

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