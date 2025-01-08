الأربعاء 08 يناير 2025
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تفعيل 5 برامج جديدة لمعلمي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بـ تربية سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر القرار الوزاري رقم ٤٧ لعام ٢٠٢٥ م باعتماد وتفعيل ٥ برامج تعليمية جديدة خاصة بمصروفات لمرحلة البكالورويس لمعلمي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بكلية التربية.
 

برامج جديدة لمعلمي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بتربية سوهاج
 وأكد النعماني حرص الجامعة علي  الارتقاء بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات، موضحًا أن هذه البرامج الدراسية المتميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتتيح للطلاب الفرصة لاختيار التخصص الدراسي الأنسب لهم.

 برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الانجليزية، إعداد معلم علوم الفيزياء باللغة الانجليزية

وأضاف الدكتور حسين طه عميد الكلية أن البرامج الجديدة هي برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الانجليزية، إعداد معلم علوم الفيزياء باللغة الانجليزية، إعداد معلّم الرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة الي برنامج إعداد معلم العلوم البيولوجية وإعداد معلم العلوم الجيولوجية، مضيفًا ان كلية التربية كانت تضم برنامج واحد فقط وهو معلم الحاسب الآلي، ليصبح عدد البرامج الجديدة بالكلية الآن ستة برامج.

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