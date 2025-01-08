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رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي


ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويتأخر الأهلي بنقطة واحدة عن المتصدر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وأصبح ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.. كالتالى:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) – 8 نقاط.

2- الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي أن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يهزم سموحة 

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول. 

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50.

وسجل وسام أبو علي هدفا  في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

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