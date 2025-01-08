الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعاون بين البحوث الزراعية ودول البحر المتوسط في مجال وقاية النباتات

تعاون بين البحوث
تعاون بين البحوث الزراعية ومعهد الصحة النباتية باليونان
ads

 أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بيناكي فايتوبا ثولوجيكال للصحة النباتية بدولة اليونان.

 تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار عمل متكامل يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين في مجالات البحث العلمي والتدريب ودعم البرامج التطويرية.

و صرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن هذه الشراكة العلمية تعتبر خطوة رائدة تعزز من أواصر التعاون العلمي وتدعم القدرات البحثية بين المعهدين في مجال مكافحة الآفات الزراعية، وتسهم في تعزيز القدرات البحثية والتطبيقية وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية لمواجهة التحديات المرتبطة بالصحة النباتية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

وتتضمن أوجه التعاون بين المعهدين تنظيم المؤتمرات المتخصصة، والندوات، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والأبحاث والمطبوعات والمواد التدريبية. كما سيتم تطوير البرامج البحثية والتدريبية، والمشاركة في المشاريع الدولية والفاعليات العلمية. وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة لا يترتب عليه أي التزامات أو أعباء مالية على أي من الطرفين، مما يسهل عملية التعاون ويوفر بيئة عمل مرنة تتيح الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود وقاية النباتات لإنشاء إطار عمل متكامل يسهم في تحقيق التطور البحثي والتدريبي ودعم البرامج التطويرية، ويعكس التزامه بتعزيز الصحة النباتية لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عادل عبدالعظيم مركز البحوث الزراعية رئيس مركز البحوث الزراعية معهد بحوث وقاية النباتات معهد بيناكي فايتوبا اليونان
ads

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

مدبولى: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة للترويج لمصر في مختلف المجالات

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

منوعات

المزيد

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

المزيد
الجريدة الرسمية