بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء، بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستعراض تقارير الوزراء حول سير العمل في المشروعات القومية والخدمية المختلفة.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم خلاله استعراض أبرز القرارات التي يتم اتخاذها، والإجابة على استفسارات وسائل الإعلام.

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