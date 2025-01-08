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معلومات الوزراء يرصد خدمات الطوارئ في منظومة التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف)

منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (أكثر من 9 ملايين خدمة طوارئ قدمتها هيئة الرعاية الصحية منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في 2019). 

خدمات الطوارئ في منظومة التأمين الصحي الشامل

وقدمت هيئة الرعاية الصحية، أكثر من 9 ملايين خدمة طوارئ منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن، استفاد منها أكثر من 5.9 ملايين حالة.

 

 

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