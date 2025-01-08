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رياضة

ديشامب يحدد موعد رحيله عن تدريب منتخب فرنسا

ديشامب
ديشامب

أعلن ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، موعد رحيله عن تدريب منتخب الديوك.

وقال ديشامب في حوار مع قناة "TF1" الفرنسية: "أنا هنا منذ 2012 وسأبقى حتى 2026 لخوض كأس العالم المقبلة، لكن هذا سيكون نهاية المطاف لأن الأمر يجب أن ينتهي".

وشدد: "بالنسبة لي الأمر واضح، 2026 وكفى".

وأكد ديشامب أنه لم يفكر في تمديد فترة تدريبه لما بعد 2026، قائلًا: "لا يرغب أحد في إنهاء شيء جيد، لكن يجب أن تعرف متى تتوقف".

وصرح: "هناك حياة بعد هذا، لا أعرف ما هي، لكنها ستكون حياة جيدة بالتأكيد".

واختتم: "14 عامًا في الجهاز الفني لفرنسا فترة طويلة. الأهم أن تظل فرنسا في القمة كما كانت لعدة سنوات".

ديشامب يقود فرنسا للتتويج بمونديال 2018

وقاد المدرب الفرنسي منتخب بلاده للتتويج بلقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا في 2021 بينما خسر نهائي يورو 2016 وكأس العالم 2022.

ويبدأ منتخب فرنسا مشواره في العام الجديد 2025 بمواجهة كرواتيا في دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا خلال شهر مارس المقبل.

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