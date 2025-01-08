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رياضة

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي أن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يهزم سموحة 

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول. 

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى سموحة في الدقيقة 50.

وسجل وسام أبو علي هدفا  في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

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