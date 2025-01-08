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ثقافة وفنون

المسرح المصري في 2024 في العدد الجديد من "مسرحنا"

مسرحنا، فيتو
مسرحنا، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد "906" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا 

و في قسم "الأخبار والمتابعات" نقرأ تقريرًا خبريًّا لجهاد طه بشأن استعدادات فرقة أبو صير المسرحية التابعة لهيئة قصور الثقافة، للموسم الجديد ببني سويف، ونتابع تفاصيل ختام عرض "Sale"  بمسرح السلام، وينقل حسن عبد الهادي تفاصيل عرض "الدور الأرضي" لفرقة صوفي والمقرر عرضه على مسرح جزويت القاهرة يومي 9 و10 يناير الحالي.

 

وتلقي آية سيد الضوء على مشروع القراءة المسرحية "تياترو فوتيه" من خلال لقاء مع عدد من صناعه ومبدعيه، وتستعرض همت مصطفى تفاصيل الدورة الأخيرة لمهرجان جامعة المنوفية، بعد حصول عرض "سالب واحد" على المركز الأول، ونقرأ لتغريد حسن تقريرًا مفصلًا حول الدورة الأولى لمهرجان "الفضاءات المسرحية المتعددة" التي تحمل اسم د. أشرف زكي، فيما ترصد رنا رأفت تفاصيل حفل توقيع كتاب "مسرح العرائس المائية" للفنانة مي مهاب، بدار حابي للنشر.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نشهد استطلاعًا للرأي حول تقييم المسرحيين بعنوان "الموسم المسرحي 2024 ما له وما عليه".

وفي قسم "رؤى" يكتب د. محمود كحيلة بشأن عروض مهرجان الفصل الواحد بجامعة الزقازيق.

وفي قسم "نوافذ" يقدم عيد عبد الحليم الجزء الثاني من "المسرح الإفريقي من الإرهاصات الفنية إلى التأسيس"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من مقال "المسافة الجمالية في الفنون الأدائية" لأليساندرو برتينيتو، باحث دكتوراه في جامعة أوديني بإيطاليا، فيما يكتب هشام عبد الرؤوف "جولة في برودواي بين 2024 و2025".

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الثاني من سلسلة "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر" بعنوان "سجل النصوص والتقارير والوثائق المسرحية في الفترة من 1958 وحتى 1970".

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الهيئة العامة لقصور الثقافة موضوعات مسرحنا مسرحنا قصور الثقافة
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