صور جريمته ونشرها على فيس بوك، عامل يذبح زوج شقيقته أمام المارة بسوهاج

أقدم عامل على ذبح زوج شقيقته “ترزي” أمام المارة فى الشارع العام بقرية الكشح بمركز دار السلام بسوهاج بسبب خلافات المصاهرة .

عامل يذبح ترزى بسكين فى الشارع ويقوم بتصويره بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول “نوح ف ن”، 40 عاما - ترزي إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابًا "جرح طعني بالرقبة وتوفـي عقب وصوله ومقيم بقرية الكشح بمركز دار السلام.

اتهمت شقيقته “سومه ف ن”، 42 عاما- ربة منزل اتهمت زوجها أيمن زج ا 46 عاما عامل بالتعدي على شقيقها المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته علي أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات المصاهرة

وكشفت التحريات الأولية بعد قيام العامل بذبح الترزي في الرقبة في الشارع العام وسط المارة قام بتصويره ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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