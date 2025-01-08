أنغام تطرح كليب "تيجي نسيب" الليلة

تستعد الفنانة أنغام مساء اليوم الأربعاء لطرح فيديو كليب تيجي نسيب الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد، والذي يحمل نفس ذات العنوان وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية تيجي نسيب لأنغام

وكانت الفنانة أنغام قد شوقت جمهورها لفيديو كليب أغنية “تيجي نسيب” ونشرت برومو قصيرا للكليب عبر حسابها على منصة إكس، وعلقت: الفيديو الموسيقي الرسمي لتيجي نسيب قريبا.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحمل ألبوم أنغام الجديد عددا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

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