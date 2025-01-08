شهرزاد، اكتشفها رياض السنباطي وأشاد بها السادات وطمع أم كلثوم وراء شهرتها

شهرزاد ، مطربة وممثلة من الزمن الجميل، صاحبة صوت قوى وكانت من أوائل من قدم الأغانى الوطنية، حتى إن الرئيس السادات شهد لها بأنها مطربة الثورة والعبور، اكتشف صوتها رياض السنباطى، ومن أشهر أغنياتها “عسل وسكر عسل”.

تعاونت شهرزاد مع الملحنين الكبار مثل كمال الطويل، بليغ حمدى، محمد الموجى، سيد مكاوى، محمود الشريف، منير مراد، حلمى بكر، محمد سلطان‏، وبلغ رصيدها الفنى ما يقرب من 300 أغنية، ورحلت 2013.

في مثل هذا اليوم 8 يناير عام 1928 ولدت المطربة شفيقة محمد الشهيرة بـ شهرزاد، وبينما هى طالبة بمدرسة الحلمية اكتشف جمال صوتها مدرس الموسيقى على فراج ـ موسيقار فيما بعد ـ وعندما سمع صوتها المخرج زكى طليمات فى إحدى حفلات المدرسة اختارها لتغنى فى أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش بالأوبرا، ووافق والدها إكراما لسيد درويش، وحضرت أم كلثوم والسنباطى العرض، وقامت بتحية شهرزاد على جمال صوتها.

المطربة شهرزاد

عن نشأتها تقول شهرزاد: “ولدت فى بلدة الراهب، بمركز شبين الكوم،، وكان اسمى عند مولدی شفيقة، وكان أبى يعمل بدالا فى القاهرة، وقد جيء بى إلى القاهرة عقب مولدى، حيث سكنا فى حارة الروم، والتحقت بمدرسة أولية، وشاء القدر أن تتفتح آذانى على الموسيقى، إذ كان أخى الأكبر يعزف على العود ويغنى، وله صوت لا بأس به، فسمعت منه أغانى عبد الوهاب فى ذلك الحين وأشهرها “كلنا نحب القمر” ومن يومها تعلقت بالغناء”.

دراسة بمعهد الموسيقى كانت البداية

بدأت شهرزاد تغنى فى المسارح أثناء الفواصل المسرحية، ثم تقدمت للإذاعة ولحن لها السنباطى الأغنية التى غنتها لأول مرة فى الإذاعة بعنوان “أول ماجيت فى الميعاد” كلمات حسين السيد عام 1952، والتحقت بعدها بمعهد الموسيقى لدراسة السولفيج على يد عازف التشيللو الإيطالى “برونيتى”، واشتهرت فى خمسينيات القرن الماضى بصوتها القوى، وقدمت خلال مشوارها رصيدا فنيا يضم أكثر من 300 أغنية بين الوطنى والعاطفى، والأوبريتات، وتعاونت شهرزاد مع نخبة كبيرة من الملحنين منهم كمال الطويل، بليغ حمدى، سيد مكاوى، محمود الشريف، منير مراد، حلمى بكر، محمد سلطان، محمد الموجى.

عويس ومسعدة مع إرسال التلفزيون

قدمت شهرزاد "أوبريت" عرضه التلفزيون فى بداية إرساله بعنوان "عويس ومسعدة" مشاركة مع محمد عبد المطلب ومن تأليف عبد الله أحمد عبد الله، كما شاركت مع فرقة رضا منذ بداية تأمينها وشاركت معها بطولة استعراضات "فدادين خمسة ونبين زين".

شهرزاد مع قائد الماسية أحمد فؤاد حسن

من أشهر أغانى شهرزاد اغنية “يا ناسينى وأنا عمرى ما أنسى حبك”، ولهذه الأغنية قصة طريفة يحكيها الناقد عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكى ماوس فيقول: هذه الأغنية كتبها مأمون الشناوى للمطربة اللبنانية سعاد محمد، حيث كانت هي التي ألهمت الشناوى في كتابة الأغنية حين اتصلت به وقالت له "ازيك يا ناسينى"، فكتب الأغنية على الفور، لكنها تأخرت في الرد على قبولها نظرا لظروف عائلية مرت بها، واتفق الشناوى على أن تغنيها أم كلثوم وكان السنباطى يود أن يلحن الأغنية لتغنىها أم كلثوم التي وافقت عليها بالفعل.. لكن لخلافات وقعت مع السنباطى على الأجر ولم يتم الاتفاق، ونكاية في أم كلثوم أعطى السنباطى الأغنية للمطربة الناشئة شهرزاد، وأصبحت هذه الأغنية سببا في شهرة شهرزاد، ووضعها على مصاف مطربى الصف الأول.

المطربة شهرزاد

وإمعانا فى تشجيع شهرزاد لحن رياض السنباطى لها أغنية “مين السبب فى الحب والقلب ولا العين” تبعتها أغانى جميلة ناجحة من أشهرها: عسل وسكر عسل عيون حبيبى سكر، إدينى من وقتك ساعة، فى ضل الورد، فى القلب هنا، واحب اسمك يا ناسينى، غيرك إنت ماليش وغيرها.

أشهر أغانى العبور

كما عشقت شهرزاد الأغاني الوطنية فشاركت في حفلات الجيش قبل وبعد الثورة، حتى إنها أحيت حفلات الجيش فى بدايات الثورة بالإذاعة، ولم تخش القصر إذا فشلت الثورة، ولهذا كان الرئيس الراحل السادات يطلق عليها مطربة الثورة الشجاعة، كما أنها لقبت أيضا بمطربة العبور، لأنها أول من غنى فى حرب أكتوبر أغنية “سمينا وعدينا وايد المولى ساعدتنا”.



وللمطربة شهرزاد مواقف مع السيدة أم كلثوم يحكيها الناقد عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكى ماوس فى مجلة “أهل الفن” عام 1969 فيقول: “كان الشاعر مأمون الشناوى قد وضع أغنية جديدة باسم يا ناسينى وأنا عمرى ما أنسى حبك، واتفق على أن تغنيها أم كلثوم وكان السنباطى يود أن تغنى أم كلثوم هذه الأغنية وقبلتها بالفعل، لكن لخلافات وقعت مع السنباطى على الأجر لم يتم الاتفاق، ونكاية في أم كلثوم أعطى السنباطى الأغنية للمطربة الناشئة شهرزاد وأصبحت هذه الأغنية سببا في شهرة شهرزاد، وباركتها أم كلثوم بعد ذلك، وكانت من أشد المعجبين بصوتها”.

المطربة شهرزاد صوت العبور

إلى جانب الطرب والغناء قدمت شهرزاد خلال مشوارها الفني عشرة أفلام بدأتها بفيلم "ابن البلد"، ثم أفلام: زينب، أمير الانتقام، أمير الدهاء، الهوى غدار، مسمار جحا، رباب، حبابة، وغيرها، ومن الأوبريتات الشهيرة التي قدمتها: الباروكة، ياليل ياعين، العشرة الطيبة، الف ليلة وليلة.

ستو زادة.. سيرة ذاتية

كرمها الرئيس السادات على مشوارها الفنى، كما كرمت من الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة، كما كرمتها أكاديمية الفنون على مجمل أعمالها فى 2007، وبعد رحيلها قامت حفيدتها المخرجة هبة يسرى بتقديم فيلما وثائقيا بعنوان “ستو زادة”، تحكى فيه عنها وعن مشوارها الفنى.

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