أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا

تحتفل الفنانة أنغام غدا بإطلاق كليبها الأخير تيجي نسيب بحضور عددًا من وسائل الإعلام.

وتطلق أنغام فيديو كليب أغنية تيجي نسيب، بعدما طرحت أغاني ألبومها الذي يحمل نفس الاسم منذ عدة أشهر عبر يوتيوب من خلال فيديوهات تظهر فيها بمفردها.

أغنية “تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

وتعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحمل ألبوم أنغام الجديد عددًا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

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