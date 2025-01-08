الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي

عمرو رجب، فيتو
عمرو رجب، فيتو

تعاقد الفنان عمرو رجب علي المشاركة في مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، والمقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

 

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات النصب علي بعض الشخصيات في العمل.

بينما يجسد طارق صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التي يقوم بها.

 

أبطال مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي، من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية الرئيسية التي يقدمها محمد رجب التي تتمتع بصفة النصب على الآخرين، ويتناول العمل جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

ونشر محمد رجب، صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، وعلق عبر فيسبوك: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي». 

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