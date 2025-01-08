الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
ads

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر ديسمبر 2024.

 

تعديل الشكل التعاقدي للموظفين في الحكومة 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط القانونية المقرر بقانون رقم 81 لعام 2016 قانون الخدمة المدنية الجديد.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 153 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

نقل الموظفين في الحكومة

 وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة المركزي للتنظيم والادارة الموظفين في الحكومة قانون الخدمة المدنية الجديد وحدات الجهاز الإداري للدولة موظفين في الحكومة قانون الخدمة المدنية الأحكام القضائية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة ينتهي من ترقيات موظفين بـ 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

رئيس التنظيم والإدارة: لم نتوقف يومًا عن تلبية احتياجات الجهاز الإداري من الموارد البشرية.. امتحانات إليكترونية للمتقدمين بمسابقات التوظيف تعكس "شخصية الموظف".. والإعلان عن مسابقات حكومية قريبا

رئيس التنظيم والإدارة يكشف عن مسابقات للتوظيف بالجهات الحكومية خلال يناير الجاري

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
ads

الأكثر قراءة

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو)

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين

شهرزاد، اكتشفها رياض السنباطي وأشاد بها السادات وطمع أم كلثوم وراء شهرتها

ينتظرون 50 ساعة، المستشفيات البريطانية لا تستطيع استيعاب تدفق مرضى الإنفلونزا

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو)

أطعمة لتحسين صحة الشعر وتعزيز نموه وتقويته

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

جون سينا يعلن اعتزاله مصارعة المحترفين ويكشف عن فرصة أخيرة يسعى لتحقيقها

حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورا (فيديو)

خطر على المجتمع، كاتب سيرة إيلون ماسك يرجح إصابة الملياردير الأمريكي بالجنون

المزيد

خدمات

المزيد

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية