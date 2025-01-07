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رياضة

أرسنال يتأخر بهدف أمام نيوكاسل في الشوط الأول بكأس الرابطة (فيديو)

إيزاك
إيزاك

تقدم نيوكاسل يونايتد على أرسنال بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب الإمارات.

وسجل المهاجم السويدي إيزاك هدف التقدم لصالح أرسنال في الدقيقة 38.

وأعلن ناديا أرسنال ونيوكاسل يونايتد عن تشكيل الفريقين لمباراة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

تشكيل أرسنال ضد نيوكاسل

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تشكيل نيوكاسل ضد أرسنال

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تأكد بشكل رسمي بدء تجربة إعلان قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد داخل الملعب، لأول مرة في إنجلترا، خلال مباراة أرسنال ضد ضيفه نيوكاسل، في قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

قرار جديد في تقنية الفيديو


وتقرر أن يتم استخدام الإذاعة الداخلية في ملعب الإمارات للإعلان عن القرارات التي تتخذها غرفة تقنية حكم الفيديو.

ويتم إبلاغ الجماهير الحاضرة عبر شاشات الملعب أو الإذاعة الداخلية فقط، بتدخل تقنية حكم الفيديو لمراجعة الحالات مع إعلان القرار النهائي فقط.


أما التجربة الجديدة فسيقوم خلالها حكم الساحة بإعلان القرار للجمهور بعد مراجعة الحالات على شاشة جانبية في الملعب، مثل لمسة اليد غير المتعمدة أو حالات التسلل وسيتم الإعلان عن القرار النهائي فقط.

وتم استخدام تقنية إعلان قرارات تقنية الفيديو للجماهير في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في عام 2023 وبطولات أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المسؤولة عن إدارة كأس الرابطة "الإعلان عن قرارات تقنية الفيديو من شأنها توفير قدر أكبر من الوضوح والفهم للقرارات الحاسمة".

وسيتم تطبيق هذه التجربة خلال مباراتي نصف النهائي في كأس الرابطة.

وتجمع المواجهة الأخرى في قبل نهائي كأس الرابطة بين فريقي توتنهام وليفربول، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب توتنهام في لندن، غدا الأربعاء.

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