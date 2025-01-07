"ديسكو مصر"يشارك في أول حفل على الجليد بالشرق الأوسط

يستعد فريق "ديسكو مصر" للمشاركة فى إحياء أول حفل على الجليد بالشرق الأوسط، وذلك ضمن سهرات عيد الميلاد فى "سكي مصر" بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي فى إحياء المزيد من الحفلات بنفس المكان على فترات منتظمة.

عرف فريق "ديسكو مصر" بتسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم "الفيل الأزرق 2"، والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.

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