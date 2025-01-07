الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لأول مرة في الملاعب الإنجليزية، إعلان قرارات تقنية الفيديو داخل الملعب

تقنية الفيديو، فيتو
تقنية الفيديو، فيتو

تأكد بشكل رسمي بدء تجربة إعلان قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد داخل الملعب، لأول مرة في إنجلترا، خلال مباراة أرسنال ضد ضيفه نيوكاسل، في قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

قرار جديد في تقنية الفيديو


وتقرر أن يتم استخدام الإذاعة الداخلية في ملعب الإمارات للإعلان عن القرارات التي تتخذها غرفة تقنية حكم الفيديو.

ويتم إبلاغ الجماهير الحاضرة عبر شاشات الملعب أو الإذاعة الداخلية فقط، بتدخل تقنية حكم الفيديو لمراجعة الحالات مع إعلان القرار النهائي فقط.


أما التجربة الجديدة فسيقوم خلالها حكم الساحة بإعلان القرار للجمهور بعد مراجعة الحالات على شاشة جانبية في الملعب، مثل لمسة اليد غير المتعمدة أو حالات التسلل وسيتم الإعلان عن القرار النهائي فقط.

وتم استخدام تقنية إعلان قرارات تقنية الفيديو للجماهير في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في عام 2023 وبطولات أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المسؤولة عن إدارة كأس الرابطة "الإعلان عن قرارات تقنية الفيديو من شأنها توفير قدر أكبر من الوضوح والفهم للقرارات الحاسمة".

وسيتم تطبيق هذه التجربة خلال مباراتي نصف النهائي في كأس الرابطة.

وتجمع المواجهة الأخرى في قبل نهائي كأس الرابطة بين فريقي توتنهام وليفربول، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب توتنهام في لندن، غدا الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملاعب الإنجليزية تقنية حكم الفيديو المساعد تقنية حكم الفيديو حكم الفيديو المساعد رابطة المحترفين الإنجليزية قنية الفيديو كأس رابطة المحترفين الإنجليزية توتنهام وليفربول كاس رابطة المحترفين نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مواد متعلقة

أول رد من فرانكفورت على مفاوضات مانشستر سيتي مع عمر مرموش

كأس خادم الحرمين، تعادل سلبي بين الاتحاد والهلال في الشوط الأول

مدرب برشلونة يكشف موقف لامين يامال من المشاركة في السوبر الإسباني

آرسنال يفوز على كريستال بالاس 2/3 ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

القبض علي بلوجر بتهمة بث فيديو تسول واستغلال مريضة بـ15 مايو

بعد زيادته 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

كرتونة البلدي تتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم في الأسواق

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

وكالة الأنباء اللبنانية: قرار بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

هل يقصد الزمالك؟ إمام عاشور يكشف سر احتفال البلونة

محمد الإتربي: شهادات الادخار ذات الـ27% مستمرة دون تغيير

منوعات

المزيد

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 7-1-2025

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية