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التنظيم والإدارة ينتهي من ترقيات موظفين بـ 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر ديسمبر 2024.

 

ترقيات الموظفين في الحكومة 

 

وقال إن  الجهاز المركزي للتنظيم انتهى  من ترقية عدد من الموظفين في 18  وحدة بالجهاز الإداري للدولة. 

وحدات الجهاز الإداري للدولة 

 

كما انتهي من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 77 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهي من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية  في 5 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

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