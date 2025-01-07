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رياضة

كأس خادم الحرمين، تعادل سلبي بين الاتحاد والهلال في الشوط الأول

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

 انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال مع اتحاد جدة بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب المملكة أرينا ، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال ضد الاتحاد 

حراسة المرمى: ياسين بونو

 خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

 في الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفتيش - الحمدان

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طريق الهلال والاتحاد في كأس الملك

 وشق نادي الهلال طريقه في بطولة كأس خادم الحرمين بالفوز على البكيرية بهدف نظيف في الدور الـ32 من عمر المسابقة، قبل أن يكتسح الطائي في دور الـ16 بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعدًا أمام الاتحاد في ربع النهائي.


فيما تخطى نادي الاتحاد نظيره العين بثلاثية نظيفة في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفوز على الجندل بثنائية دون رد، ليواجه الهلال في مباراة نارية بين الغريمين.

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