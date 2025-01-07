الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة، حيث يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى والصعيد، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

 

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الارصاد  الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الايام المقبلة
 

حالة الطقس الاسبوع الجارى، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى والصعيد، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا بمحافظات مصر


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:20:21

درجة الحرارة الصغرى:12:11

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 19:18

درجة الحرارة الصغرى: 11:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:20

درجة الحرارة الصغرى: 07:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:25

درجة الحرارة الصغرى: 10:11

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية يوم الخميس المقبل. 
وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة أقصى غرب البلاد يوم الخميس المقبل.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يومى الجمعة والسبت

 وتنشط الرياح على  جنوب سيناء يومى الأحد والاثنين المقبلين

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