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رياضة

الجمعة انطلاق أول معسكر لـ منتخب الشباب 2005 تحت قيادة أسامة نبيه

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، يوم الجمعة المقبل، موعدا لإنطلاق أول معسكرات الفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد أسامة نبيه الذي تولى المهمة قبل أيام، خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

معسكر مفتوح لمنتخب الشباب مواليد 2005

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أن معسكر الفريق يبدأ مفتوحًا يوم الجمعة، حيث يرغب أسامة نبيه المدير الفني في إختبار بعض الوجوه الجديدة، على أن يتحول المعسكر بعدها بيومين إلى معسكر مغلق يتخلله مباريات ودية محلية يتحدد أطرافها خلال الأيام القليلة القادمة 

قال أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، إنه يطمح في أن يخوض فريقه 8 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة إعداد الفراعنة الصغار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في المغرب 

وأكد نبيه في تصريحات خاصة لفيتو، أنه عقد جلسة مع جهازه المعاون فور إعلان تكليفه رسميا بقيادة منتخب الشباب من أجل مناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق منتصف يناير الجاري

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

خوض مباريات ودية بمعسكر يناير

وأشار نبيه إلى أنه سيكون من الصعب خوض منتخب الشباب مباريات ودية دولية خلال معسكر يناير الجاري بسبب ضيق الوقت، لذلك سيكون البديل خوض مباريات ودية محلية مع أندية الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، لن تقل عن مباراتين.

وتابع أسامة نبيه، أنه ينوي خوض مباريات ودية مع المنتخبات الإفريقية التي تأهلت لبطولة أمم إفريقيا للشباب بدءا من معسكر فبراير المقبل مباراتين، ومثلهما في مارس ثم مباراتين في المعسكر الأخير قبل البطولة في شهر أبريل المقبل 

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منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 أسامة نبيه ميكالي مجلس ادارة اتحاد الكرة هاني ابو ريدة

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