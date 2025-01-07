الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها نتيجة تسرب غاز داخل شقة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها نتيجة تسرب غاز داخل شقة، ما أدى لاختناقها داخل الحمام، وذلك بمنطقة زهراء المعادي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وعززت الإسعاف بسيارة لنقل جثة السيدة لأقرب مستشفى.

وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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منطقة زهراء منطقة زهراء المعادى النيابة العامة

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