التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها نتيجة تسرب غاز داخل شقة

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها نتيجة تسرب غاز داخل شقة، ما أدى لاختناقها داخل الحمام، وذلك بمنطقة زهراء المعادي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وعززت الإسعاف بسيارة لنقل جثة السيدة لأقرب مستشفى.

وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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