الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار، توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، سعر صرف الدولار بنهاية عام 2025.

 

السيناريو المعتدل لسعر الدولار

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": أن السيناريو المعتدل لـسعر صرف الدولار ما بين 59 إلى 61.5 جنيه بنهاية عام 2025.

 

آخر تطورات سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

توقعات متفائلة لسعر الدولار

وتابع: لا أملك توقعات أو تنبؤات لسعر الدولار، ولكني أملك بعض التحليلات من مصادرها المختلفة ومنها المنصات المتعلقة بالتنبؤ بسعر العملات، مشيرًا إلي أن هناك سيناريو متفائل بعدم ارتفاع سعر الدولار عن 6% من قيمته الحالية.

 

 

السيناريو المتشائم لسعر صرف الدولار أمام الجنيه

ولفت: هناك سيناريوهات متشائمة لسعر الدولار لا نريد أن نذكرها، وإن تحققت ستؤدي إلى اختفاء الدولار من البنوك وعودة السوق السوداء من جديد، وهذا ما نحذر منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار الدولار سعر صرف الدولار السوق السوداء للدولار ارتفاع سعر الدولار الخبير الاقتصادي مدحت نافع

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي مساء اليوم الإثنين 6 يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

وكالة الأنباء اللبنانية: قرار بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

إمام عاشور يثير الجدل باحتفال "البالونة البيضاء" عقب تسجيل هدف الأهلي أمام سموحة

بعد زيادته 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد سموحة

ببالونة بيضاء، شاهد احتفال إمام عاشور بعد تسجيله في شباك سموحة (فيديو)

أسماء ضحايا حادث حريق وانفجار خط غاز الخانكة بالقليوبية

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 7-1-2025

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر الخضار اليوم، القلقاس يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

ما مدى اشتراط النية في صيام التطوع ووقتها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية