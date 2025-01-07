خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

سعر الدولار، توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، سعر صرف الدولار بنهاية عام 2025.

السيناريو المعتدل لسعر الدولار

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": أن السيناريو المعتدل لـسعر صرف الدولار ما بين 59 إلى 61.5 جنيه بنهاية عام 2025.

توقعات متفائلة لسعر الدولار

وتابع: لا أملك توقعات أو تنبؤات لسعر الدولار، ولكني أملك بعض التحليلات من مصادرها المختلفة ومنها المنصات المتعلقة بالتنبؤ بسعر العملات، مشيرًا إلي أن هناك سيناريو متفائل بعدم ارتفاع سعر الدولار عن 6% من قيمته الحالية.

السيناريو المتشائم لسعر صرف الدولار أمام الجنيه

ولفت: هناك سيناريوهات متشائمة لسعر الدولار لا نريد أن نذكرها، وإن تحققت ستؤدي إلى اختفاء الدولار من البنوك وعودة السوق السوداء من جديد، وهذا ما نحذر منه.

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