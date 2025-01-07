استقرار أسعار سيارات MG الكهربائية بالسوق المصري

سيارات MG.. شهدت أسعار سيارات MG ثبات في أسعار سيارتها MG 4 الكهربائية بالتزامن مع العام الجديد 2025 بالرغم من زيادة أسعار الكثير من السيارات متاثرة بوقف الاستيراد وارتفاع الجمارك أيضًا علي السيارات مما تسبب في زيادة الاسعار بعام 2025.

أسعار سيارات MG 4 في مصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي طرحت علي سيارات MG الكهربائية في السوق المحلي وهي كالتالي:



يصل سعر الفئة الأولى ستاندرد نحو مليون و350 ألف جنيه بدون تغيير.

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري نحو مليون و650 ألف جنيه بدون تغيير.

وتعتمد MG 4 الجديدة على منصة الانتاج MSP الجديدة، والتي ستكون منصة لمجموعة جديدة من طرازات MG الكهربائية في فئات مختلفة. ويمكن أن تستوعب مجموعة من أحجام البطاريات، من 51 كيلو واط في الساعة إلى 64 كيلو واط في الساعة، وستكون قادرة على قطع 350-452 كم بين الشحنات.

وزودت مقصورة MG4 بمساحة أكبر بفضل المنصة الجديدة حيث لا يوجد نفق لناقل الحركة مع كونسول مميز يتوفر به محدد وضع القيادة وفرامل اليد الالكترونية. كما توجد شاشة مركزية كبيرة تعمل باللمس تحتل الصدارة في لوحة القيادة مع عدادات رقمية صغيرة خلف عجلة القيادة والأخيرة متعددة الوظائف ثنائية الاضلاع.

محرك كهربائي واحد للسيارة MG4



ويتوفر للسيارة محرك كهربائي واحد بقوة 167 حصان في النسخة الأساسية للبطارية الأصغر وبقوة 201 حصان للبطارية الأكبر. ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في أقل من 8 ثواني مع سرعة قصوى 160 كم في الساعة. كما ينتظر تقدم نسخة بمحركين لايزال يجري الاعداد لها.

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