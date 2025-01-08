صراع التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي وبيراميدز يتأهبان تحسبا لمفاجآت "الأمتار الأخيرة".. الهلال السوداني أول المتأهلين.. ومنافسة عربية شرسة بآخر جولتين

يستمر الصراع في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2024-2025 بين الفرق لحجز مكانا في دور ربع النهائي من البطولة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية.

الهلال السوداني أول المتأهلين

حقق فريق الهلال السوداني كبرى مفاجآت دور المجموعات ببطولة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حجز أولى بطاقات الصعود لدور الثمانية في المسابقة القارية، بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولي بعد أن حصد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات وتعادل مرة وحيدة ولم يعرف طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 6 أهداف ومُني مرماه بهدفين.

ويتبقى للهلال مواجهة يانج أفريكانز التنزاني الأحد المقبل على ملعبه في الجولة الخامسة، قبل أن يحل ضيفًا علي مازيمبي في الكونغو الديمقراطية يوم 18 يناير في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



ويستمر الصراع في المجموعة الأولي بين الفرق الثلاثة مولودية الجزائر ويانغ أفريكانز ومازيمبي على المقعد الثاني.

وتبدو فرص مازيمبي، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، صعبه وتحتاج لمعجزة حقيقية، بينما يملك المولودية 5 نقاط في المركز الثاني ويتبقى له مواجهة مازيمبي على ملعبه الجولة المقبلة ويانج أفريكانز في الجولة الأخيرة.

أما يانج أفريكانز، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، فيلعب في الجولة الخامسة مع الهلال خارج ملعبه ثم يستضيف مولودية الجزائر.



المنافسة قوية في المجموعة الثانية

وتعقدت الأمور كثيرًا في المجموعة الثانية، التي يتصدرها الجيش الملكي بثماني نقاط ثم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بخمس نقاط، والرجاء البيضاوي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يقبع ومانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي في المؤخرة بثلاث نقاط.

وتبدو فرص الجيش الملكي هي الأقرب لحجز البطاقة الأولى خاصة أنه يستضيف مواطنه الرجاء البيضاوي الجولة المقبلة في ديربي ناري في حين يخرج بالجولة السادسة لضيافة صن داونز، الذي يعتبر هو المرشح الآخر للصعود من تلك المجموعة رغم وجوده في معركة مع الرجاء ولكن مواجهاته الاخيرة أسهل نوعا، حيث يحل ضيفا على مانيما في الجولة الخامسة.



ويتعين على الرجاء البيضاوي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتيه المتبقيتين مع مضيفه الجيش الملكي وضيفه مانياما يونيون، إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها أعوام 1989 و1997 و1999.

الأهلي يبحث عن العودة

وجاءت خسارة الأهلي، حامل لقب النسختين الأخيرتين، 0-1 أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة، لتبعثر أوراق المجموعة الثالثة.



ويتصدر أورلاندو بايرتس، بطل المسابقة عام 1995، ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد 12 لقبا، فيما يحتل بلوزداد المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل إستاد أبيدجان الإيفواري الترتيب بنقطة وحيدة، ليبتعد عن الحسابات عمليا بعدما تقلصت حظوظه في الصعود.



ويخرج الأهلي لمواجهة مضيفه إستاد ابيدجان السبت المقبل بالجولة الخامسة قبل أن يستضيف أورلاندو في الجولة الأخيرة بعدها بأسبوع، بينما يستضيف أورلاندو بايرتس نظيره شباب بلوزداد في الجولة المقبلة والفوز في تلك المباراة يمنحه بطاقة التأهل مباشرة دون النظر للجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا.



أما شباب بلوزداد، الذي مازال يبحث عن الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيختتم لقاءاته بالمجموعة مع ضيفه إستاد أبيدجان، بعد أن يحل ضيفًا على أورلاندو.

بيراميدز يصارع الترجي وساجرادا



واشتعلت الأمور تمامًا في المجموعة الرابعة، حيث دخل كل من الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، وبيراميدز وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في صراع قوي للفوز ببطاقتي التأهل لدور الثمانية عن تلك المجموعة.



ويتساوى كل من الترجي وبيراميدز في عدد النقاط بـ7 بينما المواجهات المباشرة وفارق الأهداف منحت بطل تونس الصدارة، ويأتي ساجرادا في المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل دجوليبا المالي الترتيب بنقطتين، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من وداع المسابقة.



ويخرج بيراميدز لمواجهة مضيفه ساجرادا في الجولة الخامسة، التي تشهد لقاء آخر بين الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، مع مضيفه دجوليبا.



وفي الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا يلعب الترجي مع ضيفه ساجرادا، في حين يستضيف بيراميدز، الذي يطمح ببلوغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة بتاريخه، فريق دجوليبا.

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