ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل ناصر منسي لاعب الزمالك تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف بعد مباراة الأهلي ضد سموحة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسموحة



ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

علي فوزي إنبي 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

ياو أنور البنك الأهلي هدفان

شادي حسين زد اف سي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام ابو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

محمد مجدي أفشة هدفان

وتصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على سموحة 2-0 في مؤجلات الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة بالترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد سموحة

1 الأهلي 15 نقطة

2 الزمالك 14 نقطة

3 بيراميدز 14 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 الإسماعيلي 9 نقاط

9 بتروجيت 9 نقاط

10 الاتحاد السكندري 9 نقاط

11 البنك الأهلي 8 نقاط

12 غزل المحلة 8 نقاط

13 طلائع الجيش 8 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 إنبي 6 نقاط

16 الجونة 6 نقاط

17 سموحة 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

الأهلي وسموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمي سموحة مع نهاية الشوط الأول

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50.



وألغي الحكم هدفا لصالح وسام أبو علي في مرمى سموحة بالدقيقة 26 بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

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