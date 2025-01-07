الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسموحة

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسموحة

ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل ناصر منسي لاعب الزمالك تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف بعد مباراة الأهلي ضد سموحة.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسموحة


ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

علي فوزي إنبي 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

ياو أنور البنك الأهلي هدفان

شادي حسين زد اف سي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام ابو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

محمد مجدي أفشة هدفان 

وتصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على سموحة 2-0 في مؤجلات الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة بالترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد سموحة

1 الأهلي 15 نقطة

2 الزمالك 14 نقطة

3 بيراميدز 14 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 الإسماعيلي 9 نقاط

9 بتروجيت 9 نقاط

10 الاتحاد السكندري 9 نقاط

11 البنك الأهلي 8 نقاط

12 غزل المحلة 8 نقاط

13 طلائع الجيش 8 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 إنبي 6 نقاط

16 الجونة 6 نقاط

17 سموحة 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

 

الأهلي وسموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمي سموحة مع نهاية الشوط الأول

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50.


وألغي الحكم هدفا لصالح وسام أبو علي في مرمى سموحة بالدقيقة 26 بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدوري المصري ناصر منسي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الاهلي ضد سموحة الأهلى وسموحة

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي سموحة والقنوات الناقلة

الأهلي يتجاوز عقبة سموحة بثنائية ويعتلي قمة الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سموحة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

وكالة الأنباء اللبنانية: قرار بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

بعد زيادته 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

إمام عاشور يثير الجدل باحتفال "البالونة البيضاء" عقب تسجيل هدف الأهلي أمام سموحة

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد سموحة

ببالونة بيضاء، شاهد احتفال إمام عاشور بعد تسجيله في شباك سموحة (فيديو)

أسماء ضحايا حادث حريق وانفجار خط غاز الخانكة بالقليوبية

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 7-1-2025

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر الخضار اليوم، القلقاس يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

ما مدى اشتراط النية في صيام التطوع ووقتها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية