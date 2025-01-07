شاهد، الحزن يسيطرعلي كهربا بسبب عدم مشاركته أمام سموحة بالدوري

الدوري المصري، سيطرت حالة من الحزن علي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بسبب عدم مشاركته أمام سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

ورصدت عدسة فيتو في ستاد القاهرة الدولي حزن كهربا، عقب عدم مشاركته أمام سموحة اليوم.

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وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يهزم سموحة

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمي سموحة مع نهاية الشوط الأول

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26، وتم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض يحيي عطية الله لاعب الأهلي، لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة بالترتيب.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

وغاب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة، وتأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي.

مصطفى مخلوف فني

خالد عبد الفتاح إيقاف

محمد هاني عدم جاهزية

كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة

مصطفى أبو الخير فني

محمد عبد الله إصابة

رضا سليم إصابة

طاهر محمد طاهر إصابة

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