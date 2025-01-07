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رياضة

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

ميتروفيتش يقود هجوم
ميتروفيتش يقود هجوم الهلال ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين

 يلتقي فريق  الهلال، نظيره اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

تشكيل الهلال ضد الاتحاد 

وبنسبة كبيرة يتوقع أن يكون تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

 خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

 في الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفتيش - الحمدان

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موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

 يواجه فريق الهلال نظيره الاتحاد، اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يناير 2024، في إطار دور الربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنطلق صافرة بداية المواجهة  7.30 مساء بتوقيت مصر.


القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي

 وتنقل شبكة ssc الرياضية السعودية مباراة الهلال والاتحاد في بطولة كأس الملك السعودي، في إطار منافسات دور الربع  النهائي، حيث أعلنت الشبكة عن نقل الكلاسيكو عبر قناة ssc hd 1.

 

 

طريق الهلال والاتحاد في كأس الملك

 وشق نادي الهلال طريقه في بطولة كأس خادم الحرمين بالفوز على البكيرية بهدف نظيف في الدور الـ32 من عمر المسابقة، قبل أن يكتسح الطائي في دور الـ16 بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعدًا أمام الاتحاد في ربع النهائي.


فيما تخطى نادي الاتحاد نظيره العين بثلاثية نظيفة في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفوز على الجندل بثنائية دون رد، ليواجه الهلال في مباراة نارية بين الغريمين.

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