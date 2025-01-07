ترتيب الدوري المصري، تصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه علي سموحة 2-0 في مؤجلات الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة بالترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد سموحة

1 الأهلي 15 نقطة

2 الزمالك 14 نقطة

3 بيراميدز 14 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 الإسماعيلي 9 نقاط

9 بتروجيت 9 نقاط

10 الاتحاد السكندري 9 نقاط

11 البنك الأهلي 8 نقاط

12 غزل المحلة 8 نقاط

13 طلائع الجيش 8 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 إنبي 6 نقاط

16 الجونة 6 نقاط

17 سموحة 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

الأهلي وسموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمي سموحة مع نهاية الشوط الأول

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50.



وألغي الحكم هدفا لصالح وسام أبو علي في مرمى سموحة بالدقيقة 26 بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

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