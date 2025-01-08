سورة المؤمنون، مكية فعن عبدِ الله بنِ السَّائبِ قال: (صلَّى لنا النبيُّ ﷺ الصبحَ بمكةَ، فاستفتح سورةَ المؤمنينَ)، وهي السورة 23 بحسب ترتيب المصحف الشريف، وهي السورة 76 في عداد نزول سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة الأنبياء وسورة الطور، وقبل سورة تبارك الذي بيده الملك، وآياتها 118 آية .أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة المؤمنون



يقال: سورة المؤمنين، ويقال: سورة المؤمنون؛ فالأول على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين؛ لافتتاحها بالإخبار عنهم بأنهم أفلحوا، ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه مسلم عن عبد الله بن السائب، قال: (حضرت رسول الله يوم الفتح، فصلى في قَبَل الكعبة، فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فافتتح سورة المؤمنين...) الحديث، والثاني على حكاية لفظ (المؤمنون) الواقع أولها في قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} (المؤمنون:1)، فجعل ذلك اللفظ تعريفًا للسورة.

وقد وردت تسمية هذه السّورة «سورة المؤمنين» في السّنّة، روى أبو داود: «عن عبد اللّه بن السّائب قال: صلّى بنا رسول اللّه الصّبح بمكّة فاستفتح سورة المؤمنين حتّى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النّبي سعلةٌ فحذف فركع».



وممّا جرى على الألسنة أن يسمّوها سورة «قد أفلح»، ووقع ذلك في كتاب الجامع من «العتبيّة» في سماع ابن القاسم، قال ابن القاسم: أخرج لنا مالكٌ مصحفًا لجدّه فتحدّثنا أنّه كتبه على عهد عثمان بن عفّان وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا..» إلى أن قال: «وفي قد أفلح كلّها الثّلاث للّه» أي خلافًا لقراءة: {سيقولون الله} [المؤمنون: 85]، ويسمّونها أيضًا سورة الفلاح).

سبب نزول سورة المؤمنون

لا يوجد سبب محقق لنزول سورة المؤمنون، وقد ورد في سبب نزول بعض آياتها أخبار ضعفها بعض أهل العلم منها ما ذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني يونس بن سُلَيْم قال: أملى عليَّ يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيُ، يسمع عند وجهه كدَوِيّ النحل فَمَكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يديه، فقال:"اللهم، زدنا ولا تَنْقُصْنا، وأكرمنا ولا تُهِنَّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثِرْنا ولا تؤثر [علينا، وارض عنا] وأرضِنا"، ثم قال: "لقد أنزلت علي عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة"، ثم قرأ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} حتى ختم العَشْر.

وكذا روى الترمذي في تفسيره، والنسائي في الصلاة، من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي: منكر، لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه.

أسباب نزول سورة المؤمنون من كتاب أسباب نزول القرآن - الواحدي



1- قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ...﴾ الآية. [١].



حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري إملاء، قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطُّوسي، قال: حدثنا محمد بن حماد الأبيوَرْدِيُّ، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا يونس بن سليم، قال: أملى [عليَّ] يونُسُ الأيْلِي، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبَير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ، قال:

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: كان إذا أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمع عند وجهه دَويّ كدوي النحل؛ فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه قال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تُؤثر علينا، [وأرضنا] وارض عنا، ثم قال: لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ إلى عشر آيات، رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أبي بكر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرزاق.

2- قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [٢].

أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد العطار، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نعيم، قال: حدثني أحمد بن يعقوب الثقفي، قال: حدثنا أبو شعيب الحرّاني، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزل: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.

3- قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ﴾. [١٤].



أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان، قال: أخبرنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سُوَيد بن مَنْجُوف، قال: حدثنا أبو داود، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جُدْعَان، عن أنس بن مالك، قال:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافَقْتُ ربي في أربع: قلت: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام، فأنزل الله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وقلت: يا رسول الله، لو اتخذت على نسائك حجابًا، فإنه يدخل عليك البرُّ والفاجر، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ﴾ وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لتَنْتَهُنَّ أوْ لَيُبَدِّلنه الله سبحانه أزواجًا خيرًا منكن، فأنزل الله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ﴾ الآية. ونزلت: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ فقلت: [فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت]: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ﴾.

4- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ...﴾ الآية. [٧٦].



أخبرنا أبو القاسم بن عبدان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الضبّي، قال: حدثنا أبو العباس السَّيَّاري، قال: حدثنا محمد بن موسى بن حاتم، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أخبرنا الحسين بن واقد، قال: حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس، قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم، لقد أكلنا العِلْهز - يعني الوبر بالدم - فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾.

وقال ابن عباس: لما أتى ثُمَامَة بن أثال الحنفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وهو أسير فخلى سبيله، فلحق باليمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة، وأخذ الله تعالى قريشًا بسني الجدْب حتى أكلوا العِلْهز فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنشُدُكَ الله والرحم أليْس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى، فقال: قد قتلتَ الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع: فأنزل الله تعالى هذه الآية.

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

فضائل سورة المؤمنون

1- أنها من المئين التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور.

2- صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قبل الكعبة فافتتح بسورة المؤمنين.

3- أن بعض آياتها مما وردت به الرقية في السنة النبوية: فعن أبي بن كعب، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع قال: "وما وجعه؟ " قال: به لمم، قال: "فأتني به " فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب، وأربع آيات من أول سورة البقرة، وهاتين الآيتين: (وإلهكم إله واحد) وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران (شهد الله أنه لا إله إلا هو)، وآية من الأعراف (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض)، وآخر سورة المؤمنين (فتعالى الله الملك الحق)، وآية من سورة الجن (وأنه تعالى جد ربنا) وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتك قط.

4- تكلمت عن أطوار خلق الإنسان وتشكل الجنين في رحم أمه قبل أن يكتشفها العلم الحديث بـ 14 قرنا فسبحان الله رب العالمين.

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