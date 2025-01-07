الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول إلى عمله بعد الحكم ببراءته

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة.

 وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيفا عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.

قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول

وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لسجنه علي ذمة قضية جنائية.

وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستأنف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد  عام ٢٠٢١،  ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام ، مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها. 

وأضافت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/ 12/ 2021 حتى 20/ 1/ 2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 الطعن رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا

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