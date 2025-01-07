الثلاثاء 07 يناير 2025
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توقعات إيجابية حول رأس الأموال الناشئة في 2025 (إنفوجراف)

الأموال الناشئة
الأموال الناشئة

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان بعد انخفاضها 2024.. توقع نمو رأس الأموال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025.

توقعات رأس الأموال الناشئة في 2025

ومتوقع نمو رأس الأموال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 20 مليار دولار 2025.

 

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎بعد انخفاضها....2024 توقع نمو رأس الأموال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 20+ مليار دولار إجمالي النمو المتوقع لجمع الأموال 2025 14.3 مليار دولار إجمالي الأموال التي تم جمعها من السوق الخاصة 2024 20+ مليار دولار शুও رأس المال الذي جمعته صناديق مقرها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة 2022 ونماإلى ونما إلى 37.1 مليار دولار في 2023 00000000 WWW.IDSC.GOV.EG المصدر ببتش بوك، ديسمبر 2024‎"‎‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء رأس الأموال الناشئة توقعات رأس الأموال الناشئة في 2025

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