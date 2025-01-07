الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

عودة أعمال التنمية في حقل ظهر وبدء حفر بئرين خلال يناير (إنفوجراف)

حقل غاز ظهر
حقل غاز ظهر

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال شهر يناير الجاري.

 

استكمال أعمال التنمية في حقل غاز ظهر

وأعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.
 

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