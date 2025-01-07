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رياضة

رسميًّا، برشلونة يطعن على عدم قيد أولمو وفيكتور

داني أولمو، فيتو
داني أولمو، فيتو

تسلم المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من نادي برشلونة على رفض قيد ثنائي البرسا داني أولمو وباو فيكتور.

برشلونة يسعى لقيد داني أولمو وباو فيكتور 

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم برشلونة الطعن بشكل رسمي، اليوم، للحصول على تدبير احترازي مستعجل كآخر خيار رياضي متاح لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور مجددًا كلاعبين في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن القرار الآن في يد وزير الدولة للرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس.  

وبحسب ما علمته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن القسم القانوني للمجلس الأعلى للرياضة سيبدأ في دراسة الطلب، ويمكن أن يطلب من الطرف الآخر تقديم الوثائق المطلوبة.

وبعد دراسة جميع الوثائق من قبل الجهاز الحكومي، سيتم إعداد تقرير بقبول أو رفض الطعن، وسيُقدم إلى خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس الذي سيقرر النتيجة النهائية.

موعد الفصل في طعن برشلونة لقيد داني أولمو وباو فيكتور 

والمجلس لديه مهلة تصل إلى 3 أيام للبت في الأمر، لكنهم سيعملون على تسريع الاستجابة نظرًا لحالة الاستعجال التي يتطلبها الوضع بالنسبة لنادي برشلونة.

ومن المستبعد أن يتم حل القضية قبل نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو، غدًا الأربعاء.

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