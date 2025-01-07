موعد تشييع جثمان وعزاء الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن

يشيع جثمان الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، بعد عصر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، وسيتم دفنه بمقابر العائلة، ويقام العزاء مساء غدًا الأربعاء بنفس المسجد.

وفاة الفريق جلال الهريدى

وأعلن حزب حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، ونعى قيادات حماة الوطن، جلال الهريدي الذي وافته المنية، بعد رحلة عطاء في العديد من المواقع.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيان له، أن الراحل الفريق جلال الهريدي، انتقل إلى جوار ربه بعدما أدى رسالته في خدمة الوطن وقضاياه.

وأشار حماة الوطن، إلى أن مؤسس الحزب ترك إرثًا مشرفًا، حيث أثرى الحياة السياسية، بعد تاريخ حافل من خدمة الوطن في القوات المسلحة.

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