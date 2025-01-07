الثلاثاء 07 يناير 2025
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من خيام النزوح، إعلان مهم لجامعة الأزهر بغزة للطلاب بشأن التسجيل للفصل الدراسي الأول 

جامعة الأزهر في
جامعة الأزهر في غزة

أعلنت إدارة  جامعة الأزهر  في غزة، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2025، مع أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار:

إعلان هام من جامعة الأزهر في غزة بشأن التسجيل للفصل الدراسي الأول 

1- يكون التدريس عبر  منصة موودل الجامعة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/1/2025.

2- الحد الأدنى للتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2025 استثناءً ( 9 ساعات معتمدة) والحد الأعلى وفقًا للنظام الأكاديمي للجامعة ( 19 ساعة معتمدة) يتم تسجيلها في الجامعة.

3- يسمح فقط للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بدراسة بعض المساقات النظرية غير المطروحة في جامعات أخرى كطلبة زائرين شريطة الحصول على موافقة مسبقة من عمادة القبول والتسجيل.

4- علي طلبة الجامعة المتابعة مع الاخوة والاخوات في عمادة القبول والتسجيل يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا على النحو الآتي:

التسجيل للفصل الدراسي الأول في جامعة الأزهر بغزة 

أولا: كليتي الطب وطب الأسنان:

*  عدنان العجرمي مدير كلية الطب والتواصل معه عبر الواتس أب  00972599603761

* محمود زين الدين  والتواصل  معه  عبر الواتس أب 00972599168680

ثانيا: كليات ( الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة والزراعة والطب البيطري):

* مازن اهليل والتواصل معه عبر الواتس أب 00972599917882

* وائل البحيصي  والتواصل معه عبر الواتس أب 00972599414969

ثالثا: كليات (العلوم الطبية التطبيقية والعلوم):

 ريمان الشيخ يوسف والتواصل  معها عبر الواتس أب 00970599309533

رابعا: الكليات الأدبية ( الاقتصاد والعلوم الادارية، التربية، الاداب والعلوم الانسانية، الحقوق والشريعة)

ابراهيم البزم والتواصل معه عبر الواتس اب 00972599691810

 سماهر السعيدني والتواصل معها عبر الواتس أب 00972599411761

* لاستعادة كلمة المرور لبوابة الطالب التواصل مع م. أحمد  الغزالي عبر الواتس أب 00972595407259

5- للطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بالجامعة المتابعة مع أ. إبراهيم صلاح عبر الواتس أب 00972599243143

6- للطلبة الراغبين في إعادة القيد المتابعة مع أ. إبراهيم صلاح عبر الواتس أب 00972599243143
7- للطلبة الراغبين بالتجسير والتحويل الخارجي والحصول على تخصص آخر والثانوية القديمة التواصل مع عدنان العجرمي عبر الواتس أب 00972599603761
 

 

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