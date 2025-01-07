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رياضة

برشلونة يبدأ مفاوضاته الرسمية مع نجم أستون فيلا

استون فيلا، فيتو
استون فيلا، فيتو

عقد البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، اجتماعا مع وكيل أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي.

جون دوران ضمن اهتمامات نادي برشلونة 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعد الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا، أحد الصفقات التي تحظى باهتمام برشلونة هذا الموسم لدعم الهجوم، لكنه لا يتقدم قائمة الأولويات حتى الآن.

وكشفت أن ديكو عقد اجتماعا بالفعل في برشلونة قبل عدة أسابيع مع ممثل دوران، الذي أكد أن اللاعب يشعر بحماس كبير لارتداء قميص برشلونة.

ويرتبط دوران بعقد مع نادي أستون فيلا حتى عام 2030، وبالتالي رحيله لن يكون سهلا.

وأكدت "سبورت" أن اللقاء كان مجرد "جلسة تواصل بين ديكو ووكيل اللاعب دون وجود أي نية لبدء مفاوضات رسمية".

ويبحث برشلونة عن دعم صفوفه بلاعب جديد في الهجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويمتاز دوران بقدرته على اللعب في مركز رأس الحربة.
 

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ديكو برشلونة أستون فيلا دوران جون دوران

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