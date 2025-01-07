نجم مانشستر يونايتد يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي بالميركاتو الحالي

وافق نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ارتداء قميص فريق النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صفقات قوية في الطريق إلى النصر السعودي

النصر السعودي يسعى لعقد صفقات قوية، في الميركاتو الشتوي الحالي، كي تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح، بعد فترة تذبذب في المستوى.

النصر يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، وخرج من منافسات كأس الحرمين الشريفين.

أما البطولة الوحيدة المتبقية لفريق لنصر السعودي هذا الموسم، فهي دوري أبطال آسيا للنخبة، ويرغب "العالمي" في التتويج بها لتعويض إخفاقه المحلي.

كاسيميرو يقترب بشدة من النصر السعودي

اللاعب البرازيلي كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد للانتقال المحتمل إلى الدوري السعودي.

ووفقًا للصحفي بن جاكوبس، فإن ثلاثة أندية من الدوري السعودي مهتمة بضم لاعب خط الوسط، من بينها نادي النصر، حيث يلعب كريستيانو رونالدو حاليا.

وأضاف: "كاسيميرو أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى للانتقال إلى السعودية".

وينتظر نادي النصر السعودي بيع تاليسكا، إلى فنربخشة، وفي حالة إتمام الصفقة، سيتم التعاقد مع كاسيميرو.

جدير بالذكر أن كاسيميرو شارك في 14 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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