الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظ بورسعيد يترأس وفدا لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد (صور)

محافظ بورسعيد يقدم
محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو

ترأس اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الثلاثاء، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، حيث كان في استقبالهم الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها.

محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو 
محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو 

وفد رفيع مستوى لتقديم التهاني 

وضم الوفد: الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ولفيف من أبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو
محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو

وأكد محافظ بورسعيد أن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، متطرقا للحديث عن مكانة مصر الذي جعلها الله عز وجل أرضا للسلام، ومستشهدا بقول السيد المسيح: "مبارك شعبي مصر" والتي تشير لمكانة مصر التي احتضنت السيد المسيح منذ ولادته.

محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو
محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو

وتمنى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يحمي مصر وأبنائها من الشرور والفتن.

محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو
محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو

ومن جانبه شدد على ضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة والالتفاف حول القيادة السياسية، ونشر تعاليم الأديان التي تدعو للمحبة والتسامح بين أبناء الوطن، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين في مصر، والتي تعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو
محافظ بورسعيد يقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيتو

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أمن بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد عيد الميلاد المجيد

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