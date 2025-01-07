الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية

علم غانا والمغرب،فيتو
علم غانا والمغرب،فيتو

أعلنت جمهوىية غانا، في وثيقة رسمية وجهتها وزارة الخارجية والاندماج الاقليمي الغانية إلى وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

 

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية

وفي هذا الصدد، قررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”، تضيف الوثيقة.

إضافة إلى ما سبق، أعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها لما أسمته ”الجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

 

ملف الصحراء المغربية 

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة لحسم ملف الصحراء المغربية عبر الطرق الدبلوماسية، واستطاع تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، ملك المغرب، اضفاء زخم كبير على هذا الملف من خلال ما تم تحقيقه من مكتسبات منذ سنة 2000، تتمثل في قطع أو تعليق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، لعلاقاتهم مع ما يسمى تنظيم البوليساريو الانفصالي.

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