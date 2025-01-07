الثلاثاء 07 يناير 2025
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سياسة

5 حالات تؤدي إلى إلغاء التراخيص وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية

حماية البيانات، فيتو
حماية البيانات، فيتو

كشف  قانون حماية البيانات الشخصية عددا من الحالات التى تؤدى إلى إلغاء التراخيص أو التصاريح.

وحسب المادة ( ٢٩ ) من القانون يجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة:

١ – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

 

٢ – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

 

٣ – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

 

٤ – التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

 

٥ – صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

 

التزامات معالج البيانات الشخصية

 

وحسب المادة (٥) من قانون حماية البيانات الشخصية ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:

 

١ – إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغـرض المحـدد لـه.

 

٢ – أن تـكــون أغراض المعــالجة وممارستها مشروعة، ولا تخــالف النظــام العـــام أو الآداب العـامة.

 

٣ – عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.

٤ – محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.

 

حماية البيانات الشخصية حسب القانون

٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـــأنه إتـاحة البيــانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

٦ – عدم إجراء أي معــالجة للبيــانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيهــا أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.

 

٧ – حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.

 

٨ – عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

٩ – إعداد سجل خاص بعمليات المعــالجة لديه، على أن يتضمن فئــات المعــالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها، ووصفًا للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.

 

١٠ – توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك.

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