الثلاثاء 07 يناير 2025
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سياسة

بمشاركة أكثر من ٥٠ حزب..انطلاق الاجتماع التحضيري للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية

ملتقى الأحزاب
ملتقى الأحزاب

انطلق الاجتماع التحضيري للإعداد للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية  بمشاركة واسعة ضمت أكثر من ٥٠ كيانًا من بينها أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن والمؤتمر والمصري الديمقراطي والحرية المصري والتجمع والإصلاح والتنمية والعدل والشعب الديمقراطي  والمصريين والأحرار الاشتراكيين إلى جانب رئيس حزب إرادة جيل ومُنسق عام تحالف الأحزاب المصرية والذى يضم فى عضويته ٤٢ حزبًا.

واستهدف الاجتماع، التشاور حول الخطوط العريضة، لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، والتي يأتي على رأسها ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية  في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية المتعددة فيما يمكن الوصول إليه من توافقات لمواجهة القضايا الوطنية الكبرى، وخاصة القضايا التى تهدد الأمن القومى المصرى.

وتداول الحضور الرؤى والآراء الخاصة بتطوير العمل الحزبي في المرحلة المقبلة، بما يعزز من حضور الأحزاب في الحياة السياسية، ويمكنها من لعب دور أكثر حيوية في رسم السياسات العامة وصناعة القرار والقيام بوظيفتها كحلقة وسيطة بين السلطة والمجتمع، في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب، وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد كما تم التوافق خلال الاجتماع على استمرار عقد مثل هذا النوع من الاجتماعات والتى من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.

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