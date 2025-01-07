الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ثلاثة أعمال أدبية جديدة للكاتب محمد المخزنجي تصدر قريبًا

أعمال الكاتب محمد
أعمال الكاتب محمد المخزنجي، فيتو

يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ثلاث أعمال أدبية متنوعة جديدة للكاتب الكبير محمد المخرنجي، حيث من المقرر أن تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

أعمال الكاتب محمد المخزنجي 

وفي تقديم الأعمال قالت الدار: الأديب الكبير محمد المخزنجي قريبا عن دار الشروق "رائحة الشمس" (خمسون أقصوصة) أقاصيص بعضها بالغ الإيجاز وبعضها طال قليلًا.. "الموت يضحك" (قصص لها قصة) كتاب كان مفقودًا ووراء ظهوره واختفائه قصة جديرة بأن تُحكى.. "المجد للعواجيز والفخار" (تجربة في المقال القصصي).. كتاب اختفى بينما له امتدادات لم تُنشر وآن أوان استعادته واكتماله". 

 

الكاتب محمد المخزنجي 

يشار إلى أن محمد المخزنجي وُلِد في المنصورة وتخرَّج في كلية الطب بها، وتخصَّص في طب النفس والأعصاب بأوكرانيا، ثم تحوَّل إلى الصحافة الثقافية محررًا علميًّا لمجلة العربي. بعدها تفرَّغ كاتبًا حرًّا يتفرَّد بمزج العلم بالأدب في كتاباته الصحفية. صدرت له تسعة كتب قصصية، وكتابان أحدهما في أدب الرحلات، والآخر في الطب التكامُلي، وكتابان في الأدب البيئي للناشئة، وكتاب في قالَب «رواية الحقيقة القصصية» عن كارثة تشيرنوبل، ثم كتاب يضمّ «نوفيلا» و«تكريسة»، كما أفرد كتابًا عن مأثرة الدكتور محمد غنيم.

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الكاتب محمد المخزنجي أعمال الكاتب محمد المخزنجي محمد المخزنجي دار الشروق للنشر الشروق للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب
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