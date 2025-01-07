الثلاثاء 07 يناير 2025
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سياسة

نقيب المحامين يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد (صور)

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد، فيتو

شارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قداس عيد الميلاد 

وقدم نقيب المحامين، خلال مشاركته في القداس – التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولكل أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

عيد الميلاد المجيد 

وكان  عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تقدم بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

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