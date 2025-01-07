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حوادث

إحالة طعن يطالب بإلغاء قرار محافظ بورسعيد بإعادة تمثال ديليسبس للمفوضين

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة  الطعن المقام من  علي أيوب المحامي ضد محافظ بورسعيد بصفته لوقف قراره بإعادة تمثال ديليسبس إلى بورسعيد لهيئه مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

 

الدعوى استندت على مشروعية القرار 

 

 ويستد علي أيوب إلى عدم مشروعية القرار، وقدم عشرات المستندات التي تثبت عدم مشروعية القرار، ومن بينها شهادة الجمعية التاريخية المصرية، وصورة ضوئية من خطاب الدكتور مصطفى الحناوي إلى مصطفى أمين والذي تضمن 12 بندا تؤكد حقيقة احتيال ديليسبس على مصر بالوثائق.

يذكر ن الدكتور مصطفى الحناوي هو الذي أعد الصياغة القانونية لقرار تأميم قناة السويس بتكليف من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وتضم المستندات صورة ضوئية من حم قناة بنما الذي قضت به محكمة فرنسية، وحكمت على ديليسبس بالسجن بتهمة لنصب والاحتيال.

وصورة ضوئية من مذكرة المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والتراث للعرض على محافظ بورسعيد للرد على خطاب البطل المقاوم الدكتور يحيى الشاعر والتي جاء فيها أن آخر العمليات التي اشترك فيها كانت نسف تمثال ديليسبس في 24 ديسمبر 1956، وبتكليف من من الرائد سمير غانم رئيس مجموعة المخابرات الحربية ببورسعيد.

إضافة إلى العديد من المستندات الأخرى التي تثبت أن لا مشروعية في قرار محافظ بورسعيد إعادة التمثال الموجود حاليا بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية.

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مجلس الدولة محافظ بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد تمثال ديليسبس القضاء الإدارى

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